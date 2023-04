LPI-G: Cube aus Keller gestohlen

Gera (ots) - Gera. Als ein 25-Jähriger am 04.04.2023 gegen 13:50 Uhr mit der Straßenbahn von der Spielwiese in Richtung Gera-Lusan fuhr, sprachen ihn zwei Männer (28, 31) an. Die Beiden drohten ihm Schläge an. Als der Geschädigte nun die Straßenbahn an der Haltestelle Fußgängerbrücke verließ, flüchteten beide Täter vorerst. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen gelang es jedoch, die Aggressoren aufzugreifen. Polizeibeamte leiteten ein Strafverfahren gegen sie ...

