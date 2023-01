POL-WAF: Sendenhorst. Raub auf Supermarkt - Wer kann Hinweise geben?

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Täter ist über das Wochenende in ein Wohnhaus in Ahlen-Dolberg eingebrochen. Am Sonntag (08.01.2023) stellten Bewohner einen Einbruch in ihrem Einfamilienhaus an der Lambertistraße in Ahlen-Dolberg fest. Zwischen 13.55 Uhr und 18.16 Uhr verschaffte sich ein maskierter Mann Zugang zu dem Haus, durchwühlte Schubladen und flüchtete. In diesem Zusammenhang könnte ein dunkler VW stehen, ...

mehr