Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Person bei Wohnhausbrand getötet

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Montagabend, den 03.04.2023, gegen 20:45 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand in der Dr.-Gebler-Straße aus. Bei Eintreffen stand dort eine Wohnung im Dachgeschoss in Brand. Die Anwohner des betreffenden Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen, angrenzende Häuser wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Ebenso setzte die Rettungsleitstelle auf Grund der Rauchentwicklung eine Bevölkerungswarnung für den Bereich ab. Nachdem der Brand gelöscht werden konnte, fanden Einsatzkräfte eine getötete männliche Person in der Brandwohnung auf. Es entstand erheblicher Sachschaden an dem Wohnhaus, ein Anwohner wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Kranknehaus gebracht. Zur Brandursache und der Identität des Toten ermittelt nun die Kriminalpolizei. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell