LPI-G: Katalysator von Pkw entfernt

Altenburg (ots) - Falkenhain: Eine 42-jährige Fahrerin eines Pkw Ford beachtete am 03.04.2023 gegen 16:00 Uhr an der Kreuzung Julius-Blüthner-Straße/ Friedrich-Engels-Straße nicht die Vorfahrt, so dass es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw VW eines 22-Jährigen kam. Beide Pkw wurden dabei beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

