POL-IZ: 230412.3 Ottenbüttel: Diesel aus Baggern entwendet

Heide (ots) - In der Zeit von Donnerstag um 17:15 Uhr bis Dienstag 7:30 Uhr drangen unbekannte Täter in den Rohbau einer zukünftigen Drogerie am Fritz-Thiedemann-Ring ein. Hier entwendeten diese mehrere hundert Meter Kupferkabel und entkamen unerkannt. Der Sachschaden beträgt circa 8.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 0481-940 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr