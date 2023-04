POL-IZ: 230412.1 Heide: Kupferkabel aus Rohbau entwendet

Neuenkirchen (ots) - Am Dienstag um 6 Uhr stellte der Fahrer eines Lastkraftwagens fest, dass auf dem Betriebsgelände der Hauptgenossenschaft Nord AG an zwei Fahrzeugen der Dieselkraftstoff abgepumpt wurde. Das Betriebsgelände befindet sich in der Wesselburener Straße. Insgesamt entwendeten unbekannte Täter so 650 Liter Dieselkraftstoff und eine zum Lastwagen ...

mehr