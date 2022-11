Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 31.10.2022, 20:00 Uhr - 01.11.2022, 09:10 Uhr ereignete sich in der Hochfeldstraße, kurz vor der Einmündung Königsbacher Straße in Ludwigshafen eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr auf der Hochfeldstraße, in Fahrtrichtung Maudacher Straße und kam aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte er einen schwarzen Audi, sowie einen weißen Mercedes-Benz. Im Anschluss flüchtete er von der Unfallstelle. Es entstanden Schäden in Höhe von ca. 4000EUR.

Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder Fahrer geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell