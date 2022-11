POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots) - Am frühen Montagmorgen (31.10.2022) um 05:20 Uhr kam es in der Franz-Zang-Straße in Ludwigshafen zu einem Brand in der Nähe der dortigen Berufsbildenden Schule. Ein unter einem Carport geparkter Mercedes-Benz Pritschenwagen, sowie danebenstehende Mülltonnen waren gänzlich ausgebrannt. Durch die Hitzeentwicklung wurden zudem Fensterscheiben der benachbarten Schule, sowie in der Nähe befindliche ...

