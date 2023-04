Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230414.1 Weddingstedt: Fahrzeug brennt auf Parkplatz komplett aus

Weddingstedt (ots)

Am Ostermontag um 22 Uhr brannte ein Auto auf dem Parkplatz Kreistannen an der Seite Alter Landweg in voller Ausdehnung. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch die Feuerwehr Heide konnte der Brand gelöscht werden, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Durch ein Brandgutachten konnte die Ursache des Feuers nicht objektiv festgestellt werden, der Verdacht der Brandstiftung steht jedoch im Raume. Die Polizei bitte Zeugen, die zum oder vor dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 0481-940 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell