LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad

Gera (ots)

Um 17 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines Motorrades. Zu diesem Zeitpunkt war ein 67-Jähriger mit einem Pkw Nissan Infinity, der in Fahrtrichtung Dresden unterwegs war, an der Abfahrt Ronneburg von der Bundesautobahn A4 abgefahren. Anschließend wollte der Mann nach links auf die B7 abbiegen, um in Richtung Beerwalde zu fahren. Dabei übersah der Mann einen 64-Jährigen, der aus Richtung Beerwalde kommend in Richtung Raitzhain fuhr. Es kam zur Kollision zwischen beiden Verkehrsteilnehmern, bei der sowohl der Pkw als auch das Motorrad der Marke Yamaha beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Der Pkw-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt, der Motorradfahrer dagegen schwer. Letzterer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum verbracht werden. Während der Unfallaufnahme war die betroffene Abfahrt vollgesperrt. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Pkw-Fahrer auf.

