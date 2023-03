Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrskontrolle mit Folgen

Greiz (ots)

Greiz: Das seltsame Verhalten von zwei Männern in einem Pkw VW hatte am gestrigen Donnerstag, den 16.03.2023, gegen 20:20 Uhr, für sie ungewollte Konsequenzen.

Um die genannte Zeit wollten Polizeibeamte zwischen dem Daßlitzer Kreuz und Gommla das Fahrzeug, in dem sich vier Personen aufhielten, kontrollieren. Als der Kraftfahrer anhielt, forderten ihn die Beamten auf, ihnen an einen sicheren Kontrollort zu folgen. Bevor er losfuhr, wechselte der Kraftfahrer jedoch plötzlich mit seinem Beifahrer die Plätze. Diese Handlung konnte durch die Polizeibeamten beobachtet werden, was natürlich die Kontrolle beider Personen (25, 27) zur Folge hatte. Es stellte sich heraus, dass beide keine Fahrerlaubnis besaßen und unter Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Die Weiterfahrt war für sie fortan zu Ende. Sie mussten zur Blutentnahme und erwarten nun ein entsprechendes Verfahren.

