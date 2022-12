Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 10.12.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer Am 09.12.2022, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der Dinklager Straße in Lohne zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer. Ein 74-jährige PKW Fahrer beabsichtigte mit seinem PKW Ford auf ein Tankstellengelände abzubiegen. Hierbei übersah er einen 56-jährigen Radfahrer, der mit seinem Fahrrad den Radweg in Richtung stadteinwärts befuhr. Hier kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte. Dieser wurde leicht am Knie verletzt. Am PKW entstand Sachschaden.

Lohne - Doppelter Fahrraddiebstahl dank Zeugin verhindert

Am 09.12.2022, gegen 22:45 Uhr, konnte dank einer aufmerksamen Bürgerin ein entwendetes Fahrrad seinem rechtmäßigen Besitzer zugeführt werden. Die Zeugin konnte einen 23-jährigen Lohner dabei beobachten, wie dieser ein abgeschlossenes Fahrrad auf der Brägeler Straße mit sich führte. Dies kam der Zeugin bereits verdächtig vor. Kurze Zeit später konnte der Mann erneut gesichtet werden. Jetzt führte der Dieb zur Verwunderung der Zeugin ein zweites verschlossenes Fahrrad bei sich. Die in der Zwischenzeit verständigte Polizei konnte den 23-jährigen alkoholisierten Mann kurze Zeit später mit beiden Fahrrädern antreffen. Das zweite entwendete Fahrrad konnte wieder seinem rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. Die Ermittlungen hinsichtlich des zweiten Eigentümers dauern noch an. Gegen den 23-jährigen Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta, gefährliche Körperverletzung

Am Freitag, dem 09.12.2022 gegen 22:00 Uhr kam es auf dem Weihnachtsmarkt in Vechta zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen, wobei ein bislang unbekannter männlicher Täter ein Messer zog und damit einen 33-jährigen Lohner leicht verletzte. Der Täter, sowie eine weitere Person flüchteten daraufhin fußläufig in unbekannte Richtung. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta , Tel: 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Dinklage , Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte Am Freitag dem 09.12.2022 gegen 23:15 Uhr wurde Polizeibeamte zu Streitigkeiten in die Titus-Horten-Straße in Dinklage gerufen. Ein 39-jähriger Dinklager randalierte dort. Während der Sachverhaltsaufnahme widersetzte sich der Mann den Maßnahmen der Polizisten und schlug einen 22-jährigen Beamten ins Gesicht. Dieser blieb unverletzt. Der stark alkoholisierte Mann wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen.

Bakum, Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen /Verkehrsunfallflucht Am Freitag gegen 07:00 Uhr kam es auf der Essener Straße in Lüsche zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verlor während der Fahrt eine Bauplane. Ein hinter ihm fahrende 33-jähriger Mann aus bremste daraufhin sein Fahrzeug ab. Ein 52-jähriger Bakumer fuhr jedoch auf den Vechtaer auf. Dadurch wurde dessen Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschoben, wo er dann mit einem entgegenkommenden Streifenwagen kollidierte. Der Vechtaer und der Bakumer, sowie der 48-jährige Polizeibeamte wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort. An allen Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden.

Vechta, Diebstahl einer Sattelzugmaschine In der Nacht von Freitag aus Samstag kam es in der Osloer Straße in Vechta zu einer Komplettentwendung einer Sattelzugmaschine. Unbekannte Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in das Führerhaus des Lkw der Marke Volvo und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Auch der angehängte und befüllte Kühlauflieger wurde entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 200.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

