POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Löningen - Verkehrsunfall

Am Freitag, 09. Dezember 2022, um etwa 12:05 Uhr kam es in Löningen in der Langenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem während der Fahrt Baumaterialien vom LKW eines 57-jährigen Löningers fielen. Die Gegenstände fielen dabei auf zwei geparkte PKW, so dass an diesen Schaden entstand.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 09. Dezember 2022, um etwa 20:30 kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Dabei befuhr eine 36-jährige Garrelerin in Molbergen die Dwergter Straße und wich einer Katze, die auf der Fahrbahn stand, aus. Dabei geriet sie auf den Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Baum. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Sachschaden.

