Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) OT Addrup - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 09. Dezember 2022, kam es gegen 07.35 Uhr auf der Essener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Der Fahrer eines Sattelzuges befuhr die Essener Straße in Fahrtrichtung Vechta, als ihm im Kurvenbereich in Höhe des Lager Weg ein Sattelzug entgegenkam. Im Begegnungsverkehr kam es zu einer Berührung der Außenspiegel der beiden LKWs, wodurch Sachschaden in Höhe von 300 Euro entstand. Der Schadensverursacher, ein dunkelblauer SCANIA, setzte seine Fahrt fort, ohne Angaben zu seiner Beteiligung zu machen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: (04446) 959710 mit der Polizei Bakum bzw. mit der Polizei Essen (Oldenburg) in Verbindung zu setzen; Tel.: (05434) 924700

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell