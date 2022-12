Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Polizeifahrzeugs

Am Freitag, 09. Dezember 2022, kam es gegen 08.00 Uhr auf der Essener Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 56-jähriger Fahrer eines Pritschenwagens aus Essen (Oldenburg), ein 52-jähriger PKW-Fahrer aus Bakum und ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta befuhren in genannter Reihenfolge die Essener Straße in Fahrtrichtung Essen (Oldenburg). Im Streckenverlauf verlor der Pritschenwagen plötzlich Ladung, woraufhin der 52-Jährige sein Fahrzeug abbremste. Der PKW-Fahrer aus Vechta bemerkte dieses zu spät und fuhrt auf den PKW des Bakumers auf. Durch die Kollision geriet das Fahrzeug des Bakumers auf die Gegenfahrbahn, wo es mit einem entgegenkommenden Polizeifahrzeug kollidierte. In diesem Fahrzeug befand sich zum Unfallzeitpunkt ein Polizeibeamter der Polizeistation Bakum. Die Insassen der drei unfallbeteiligten Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren alle nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell