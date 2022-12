Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 09./10.12.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe - Einbruchdiebstahl in Lagerraum

Im Tatzeitraum vom 08.12.2022, 18:30 Uhr bis 09.12.2011, 13:00 Uhr kam zu einem Einbruch in einen Lagerraum der St. Marien Kirchengemeinde in der Thüler Kirchstraße. Über ein rückwärtiges Garagentor gelangte bislang unbekannte Täterschaft in einen Lagerraum. Dort wird ein Laubbläser, eine Heckenschere und 5 Benzinkanister entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1285,- Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

26683 Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 09.12.2022, um 07:15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Beteiligter (vermutlich Schulbus, Farbe: weiß) die E'fehner Straße in Richtung Ramsloh. Ein Sattelschlepper mit Auflieger fuhr die E'fehner Straße in Richtung Elisabethfehn. Aus bislang unerklärlichen Gründen fuhr der Bus in die Fahrspur des Sattelschleppers, sodass es zur Kollision der beiden Außenspiegel kam. Es entstand Sachschaden. Der beteiligte Bus und mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell