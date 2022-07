Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Grundschule

Mainz-Marienborn (ots)

In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag (14.07.-15.07.2022) kam es zu einem Einbruch in eine Grundschule im Stadtteil Marienborn. Von bislang unbekannten Tätern wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, um so in die Räumlichkeiten einzudringen und die Schule in der Gottfried-Schwalbach-Straße zu durchwühlen. Letztlich stahlen die Täter drei Waffeleisen im Gesamtwert von rund 850EUR. Von den Beamt:innen der Mainzer Kriminalpolizei wurde der Tatort aufgenommen und erste Spuren gesichert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

