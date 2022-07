Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Korrektur: Mainz - Altstadt, Taschendiebstahl an Rollator

Mainz (ots)

Erst am Europakreisel auf der Saarstraße fällt, am Mittwochnachmittag einer 78-jährigen Frau in einem Linienbus auf, dass ihre Handtasche in unüblicher Weise offensteht. Als sie nachschaut, stellt sie fest, dass ihre Geldbörse entwendet wurde. Als sie darüber nachdenkt, fällt ihr ein, dass ihr an der Haltestelle "Am Höfchen" jemand beim Einsteigen in den Bus der Linie 58 um 14:29 Uhr, mit ihrem Rollator und Stock geholfen hatte. Obwohl sie den Tragegurt ihrer Tasche ständig in der Hand hatte, muss es dem Täter gelungen sein, die Tasche, die im Rollator stand, zu öffnen und die Geldbörse zu entwenden. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

