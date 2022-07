Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trunkenheitsfahrt verhindert

Mainz-Altstadt (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte am Mittwochabend eine Trunkenheitsfahrt verhindert werden. Dem 33-Jährigen fiel im Bereich Markt ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann auf, der immer wieder versuchte auf sein Fahrrad zu steigen und loszufahren, es aber nicht schaffte und dabei hinfiel. Der 33-Jährige kümmerte sich um den Mann und verständigte die Mainzer Polizei. Eine Funkstreife des Altstadtreviers konnte den 63-jährigen Fahrradfahrer antreffen. Dieser war so stark alkoholisiert, dass er weder wegefähig war, geschweige denn hätte mit dem Fahrrad fahren dürfen und können. Zu einem Atemalkoholtest war der 63-Jährige auf Grund seines Alkoholisierungsgrades nicht mehr in der Lage. Er wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Während des Polizeieinsatzes kam plötzlich ein völlig unbeteiligter 39-jähriger Mainzer auf die Polizeibeamt:innen zu und störte mehrfach die polizeiliche Maßnahme. Dem Mann aus Hechtsheim musste ein Platzverweis erteilt werden.

