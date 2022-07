Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Callcenterbetrug verhindert

Mainz (ots)

Dem Mitarbeiter einer Bankfiliale und einer aufmerksamen Nachbarin ist es zu verdanken, dass eine 90-jährigen Dame nicht Opfer von Betrügern wurde. Im gesamten Rheinhessischen Raum kam es gestern wiederholt zu Anrufen von Telefonbetrügern. Die Betrüger wollten ihren Opfern per Telefon glauben lassen, dass ein naher Angehöriger eine andere Person bei einem Verkehrsunfall getötet hätte und nun eine hohe Geldsumme an Kaution bezahlt werden müsse, damit der Angehörige nicht ins Gefängnis muss. So wurde auch die 90-jährige Dame angerufen. Sie sollte für ihre angebliche Tochter einen Betrag von 70.000EUR Kaution bezahlen. Nachdem die 90-Jährige den Geldbetrag bei ihrer Bank angefordert hatte, wurde der Bankmitarbeiter misstrauisch und verständigte die Mainzer Polizei. Gegen 11:24 Uhr konnten die Polizeibeamt:innen die 90-Jährige zu Hause antreffen. Diese hatte bereits Kontakt zu ihrer Nachbarin aufgenommen, die sie schon auf die Betrugsmasche hingewiesen hatte. Glücklicherweise kam es in diesem Fall nicht zu einer Geldauszahlung durch die Bank und zur Unterstützung durch die Nachbarin.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell