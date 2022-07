Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt, Ladendieb wird in Gewahrsam genommen

Mainz (ots)

Aufgrund seines Aggressionspotentials wird ein 49-jähriger Mann nach einem Ladendiebstahl in Gewahrsam genommen und erst nach einigen Stunden wieder entlassen.

Der Mann hatte gestern gegen 17:30 Uhr ein belegtes Brötchen in einer SB Bäckerei in der Lotharstraße entwendet und ist in Richtung Große Bleiche geflüchtet. Kurz zuvor war er bereits in der Römerpassage aufgefallen, als er ein kleines Mädchen wegstieß und aggressiv wirkte. In der Großen Bleiche konnte er schließlich von Ladendetektiven festgehalten werden. Gegenüber diesen und der kurz danach eintreffenden Polizei war er sofort hochaggressiv. Aufgrund seiner sehr hohen Alkoholisierung war nicht zu erwarten, dass sich sein Verhalten in den nächsten Stunden ändern würde, so dass er zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Gewahrsam eingeliefert wurde. Dort verblieb er bis 22:00 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell