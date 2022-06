LPI-EF: Zwei Schwerverletzte

Erfurt (ots) - Eine 43-jährige Frau stattete gestern einem Reifenhändler in Erfurt einen Besuch ab. Auf dem Gelände der Firma versuchte sie mehrere Autos zu öffnen. Einen VW Crafter fand sie schließlich unverschlossen und mit Schlüssel im Zündschloss vor. Ohne Erlaubnis setzte sich die Frau in den Wagen, startete den Motor und fuhr den Transporter vom Parkplatz geradewegs an eine Hauswand. Am VW entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro. Aufgrund ihres geistigen ...

mehr