Polizei Hamburg

POL-HH: 211029-6. Tataufklärung und Zuführung nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Lurup

Hamburg (ots)

Tatzeit: 11.08.2021, 20:51 Uhr; Tatort: Hamburg-Lurup, Netzestraße

Bereits Mitte August wurde ein 17-Jähriger nach einem Angriff mit einem Messer schwer verletzt. Beamte des Dezernats für Jugendkriminalität der Region Altona (LKA 124) verhafteten gestern einen dringend tatverdächtigen Jugendlichen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen trafen die sich kennenden Jugendlichen an dem Mittwochabend im August aufeinander. Aus noch ungeklärter Ursache stach der mutmaßliche Täter mehrfach mit einem Messer auf den 17-Jährigen ein und verletzte ihn schwer, aber nicht lebensgefährlich. Dem Verletzten gelang es, zu flüchten und Passanten anzusprechen, woraufhin der Angreifer flüchtete.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte nach kurzer Zeit zur vorläufigen Festnahme eines tatverdächtigen Jugendlichen im Bereich des S- Bahnhof Eidelstedt.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen und ordnete eine erkennungsdienstliche Behandlung des ebenfalls 17-jährigen mutmaßlichen Angreifers an. Anschließend wurde er auf Anordnung eines Amtsarztes zunächst in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen.

Im Zuge der weiter mit Hochdruck geführten Ermittlungen und nach Auswertung der sichergestellten Beweismittel durch das LKA 124 wurde die Tat durch die Staatsanwaltschaft Hamburg als versuchtes Tötungsdelikt gewertet.

Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin bei dem zuständigen Ermittlungsrichter einen Haftbefehl für den dringend Tatverdächtigen, der gestern am frühen Nachmittag an seiner Wohnanschrift in Hamburg-Altona-Altstadt von den Kriminalbeamten vollstreckt wurde.

Der Jugendliche wurde anschließend der Untersuchungshaftanstalt überstellt.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell