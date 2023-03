Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streitigkeit mit Sichel

Gera (ots)

Am Freitagabend wurden die Beamten der Geraer Polizei um 20:10 Uhr zu einer vermeintlichen Auseinandersetzung in die Talstraße gerufen, bei der auch ein Messer im Einsatz sein soll. Vor Ort trafen die Beamten auf einen stark alkoholisierten 36-jährigen Mann, der in seinem Zustand eine Streitigkeit mit einer benachbarten Familie klären wollte. Dazu soll er vor Eintreffen der Polizei vehement gegen deren Wohnungstür getreten haben. Weil daraufhin keine Klärung erfolgte, habe er sich im Haus eine Sichel beschafft, um die Nachbarn damit zu bedrohen. Im Kontakt mit der Polizei konnte die Sichel gewaltfrei sichergestellt werden. Jedoch mischte sich der 56-jähriger Nachbar unversöhnlich in die Maßnahme ein. Er beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten und versuchte einen Beamten zu attackieren. Daraufhin wurde er überwältigt und gefesselt. Gegen den 36-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet. Der 56-Jährige erhielt Anzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

