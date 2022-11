POL-PDNR: Verkehrsunfall beim Abbiegevorgang

57537 Wissen, Schlossstr. 2 (ots) - Am Mo., 21.11.2022, gegen 21:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiwache am REWE-Parkplatz einen Rollerfahrer. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest: Das Rollerkennzeichen stammte aus einem Diebstahl vom 19./20.11.2022 im Bereich Altenkirchen. Eine Überprüfung der Fahrgestellnummer ergab ebenfalls einen Fahndungstreffer. Der Roller wurde am 19.09.2022 in Windeck ...

