POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ehlscheid (ots) - Am Sonntag, den 20.11.22 gegen 02:20 Uhr, kam es in Ehlscheid im Birkenweg zu einer schweren Brandstiftung an einem Wohnhaus. Der Brand konnte durch beherztes Eingreifen der Bewohner vor größerer Ausbreitung gelöscht werden. Wer hat im besagten Zeitraum zwischen 02:00 und 03:00 Uhr in dieser Nacht Wahrnehmungen gemacht, die ungewöhnlich sind? Wer hat zu dieser Zeit Fahrzeuge oder Personen im besagten ...

mehr