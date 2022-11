POL-PDNR: Schwere Brandstiftung an Wohnhaus

Unkel (ots) - Am 21.11.2022 kam es in Unkel, im dem dortigen Einkaufsmarkt zu einem Ladendiebstahl durch ein 10 jähriges Kind. Der Ladendetektiv konnte beobachten, wie das Kind div. Spielzeugartikel auf dem Regal nahm, teilweise auspackte und in seinem Rucksack und seiner Kleidung verstaute. Durch die hinzugezogenen Polizeibeamten wurde ein erzieherisches Gespräch geführt und das Kind in die Obhut der Eltern ...

