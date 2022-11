POL-PDNR: Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität

Kleinmaischeid (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 16.11.2022 bis Donnerstag, 17.11.2022 haben bisher unbekannte Täter in der Kirchstraße in Kleinmaischeid ein Großflächenplakat mit dem Motiv "Keine Windkraft im Wald" entfernt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

