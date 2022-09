Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer in einer Küche eines Schnellrestaurants - Feuerwehr evakuierte Nachbargebäude

Düsseldorf (ots)

Freitag, 02. September 2022, 02.35 Uhr, Bilker Allee, Friedrichstadt

Das Feuer in einer Küche eines Schnellrestaurants sorgte in der vergangenen Nacht für einen Einsatz der Feuerwehr. Der Brand im Restaurant konnte durch den Einsatz von einem Löschrohr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Nachbargebäude mit Unterstützung der Polizei geräumt. Verletzt wurde niemand.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag meldete eine Anruferin eine Rauchentwicklung aus einem Schnellrestaurant auf der Bilker Allee. Daraufhin alarmierte der Leitstellendisponent umgehend mehrere Einheiten der Feuerwehr Düsseldorf. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es in der Küche im Hinterhof des Restaurants zu einem Feuer gekommen war. Da sich keine Personen mehr in der Örtlichkeit befanden, konnte umgehend eine Brandbekämpfung mit einem Löschtrupp eingeleitet und die Lüftungsmaßnahmen vorbereitet werden. Um zum Brand vorzudringen musste die Eingangstür des Restaurants gewaltsam geöffnet werden. Ein weiterer Löschtrupp drang über das Garagendach vor um zum Brandherd zu gelangen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ordnete der Einsatzleiter eine Evakuierung der benachbarten Gebäude an, welche mit Unterstützung der Polizei durchgeführt wurde. Insgesamt mussten 16 Bewohner ihre Wohnungen verlassen. Diese wurden durch Notfallsanitäter auf eine eventuelle Rauchgasvergiftung untersucht und die Wohnungen auf eine Rauchausbreitung kontrolliert. Gut 15 Minuten nach Eintreffen der Feuerwehr war der Brand gelöscht und der Einsatzleiter konnte "Feuer aus" melden, sodass die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Verletzt wurde niemand. Nach rund 90 Minuten fuhren auch die letzten der rund 40 Einsatzkräfte zu ihren Wachen zurück. Es entstand ein Sachschaden von circa 60.000 Euro. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

