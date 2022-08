Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus mit vier verletzten Personen.

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf - Samstag , 27.August 2022, 12.15 Uhr, Dortmunder Straße , Rath

Am Samstagmittag rückte die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war schon eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Keller sowie dem Treppenraum erkennbar. Durch den Einsatz von zahlreichen Löschtrupps unter Atemschutzgeräten wurde der Treppenraum nach Personen abgesucht sowie eine Brandbekämpfung durchgeführt. Insgesamt wurden drei Personen verletzt.

Am Samstagmittag gegen 12:15 Uhr ging ein Notruf bei der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein. Bewohner meldeten eine Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Dortmunder Straße. Als die Einsatzkräfte nur wenige Minuten später vor Ort waren, kam dichter Rauch aus allen Kellerfenstern sowie dem Treppenraum. Der Einsatzleiter entsendete sofort mehrere Löschtrupps in den Treppenraum, um eine Menschenrettung durchzuführen. Im Treppenraum wurde eine Person mit einer Brandfluchthaube gerettet. Einige Bewohner hatten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig aus dem Haus gerettet. Ein weiterer Löschtrupp wurde zur Brandbekämpfung in den Keller geschickt. Durch den Einsatzleiter wurden umgehend weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung angefordert. Insgesamt mussten vier Wohnungen gewaltsam durch die Feuerwehr geöffnet werden, da dort noch Menschen vermutet wurden. Jedoch bestätigte sich dieser Verdacht nicht. Der Kellerraum war mit zahlreichen Gegenständen vollgestellt und musste aufwendig und mit Hand ausgeräumt werden, um auch die letzten Glutnester zu löschen. Mithilfe eines Hochleistungslüfters wurde das Haus von dem Brandrauch befreit. Insgesamt wurden drei Personen vom Notarzt gesichtet und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Durch die Zerstörungen von Elektroleitungen sind vier Wohnungen zurzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden durch die Feuerwehr in Hotels untergebracht. Die Netzgesellschaft Düsseldorf hat das Haus von der Gasversorgung sowie einige Wohnungen von der Stromversorgung getrennt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach rund fünf Stunden war der Einsatz für die Einsatzkräfte beendet.

