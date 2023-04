POL-IZ: 230412.Brunsbüttel: Tanker mit Freibordunterschreitung erhält Weiterfahrverbot

Weddingstedt (ots) - Am Ostermontag um 22 Uhr brannte ein Auto auf dem Parkplatz Kreistannen an der Seite Alter Landweg in voller Ausdehnung. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch die Feuerwehr Heide konnte der Brand gelöscht werden, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Durch ein Brandgutachten konnte die Ursache ...

