POL-ST: Ochtrup, Grableuchten gestohlen, Zeugen gesucht

Wettringen (ots) - Am Industrieweg hat es in Nacht zu Dienstag (07.03.23) zwei Einbrüche in Büroräume von zwei Firmen gegeben. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Unbekannte Täter stiegen durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude eines Container-Services ein. Das Fenster wurde aufgehebelt. Im Inneren brachen die Täter eine Bürotür auf. Darin durchsuchten sie mehrere ...

