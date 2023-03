Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Einbrüche in zwei Firmen, Bargeld gestohlen

Wettringen (ots)

Am Industrieweg hat es in Nacht zu Dienstag (07.03.23) zwei Einbrüche in Büroräume von zwei Firmen gegeben. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Unbekannte Täter stiegen durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude eines Container-Services ein. Das Fenster wurde aufgehebelt. Im Inneren brachen die Täter eine Bürotür auf. Darin durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubläden. Aus einer Kaffeekasse und einer Wechselgeldkasse entwendeten die Einbrecher einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag. Die Tat ereignete sich zwischen 18.00 Uhr am Montag und 07.30 Uhr am Dienstagmorgen. Zwischen 18.00 Uhr am Montag und 07.10 Uhr am Dienstag verschafften sich Unbekannten durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum ersten Obergeschoss einer Firma für Kälte- und Klimatechnik. Im Gebäude wurden zwei Türen aufgehebelt und eine weitere eingetreten. Die Täter durchsuchten mehrere Büroräume nach Diebesgut. Es wurde ein Bargeldbetrag in niedriger dreistelliger Höhe gestohlen. Die Polizei ermittelt zu den Einbruchsdiebstählen. Zeugen wenden sich bitte an die Wache in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell