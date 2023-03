Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verletzte bei Unfall auf der B54, die Polizei warnt vor Wendemanövern

Ochtrup (ots)

Am Dienstag (07.03.2023) gegen 15.30 Uhr hat sich auf der B54 zwischen den Anschlussstellen A31 und Heek ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Personen wurden verletzt. Ein 50-jähriger Mann aus Nordwalde fuhr in Begleitung seiner 47-jährigen Frau mit einem Ford Grand C-Max auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Steinfurt. Vor ihm war eine 52-jährige Frau aus Enschede (Niederlande) mit einem Skoda Octavia auf dem rechten Fahrstreifen in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Skoda-Fahrerin wenden, um ihre Fahrt in die entgegengesetzte Richtung fortzusetzen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mann aus Nordwalde verletzte sich leicht, seine Frau zog sich schwere Verletzungen zu. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Enschederin blieb unverletzt. Die Polizei weist deutlich daraufhin, dass das Wenden auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen verboten ist. Denn dadurch kann es zu gefährlichen Situationen kommen, die zu Unfällen mit schweren Folgen führen können. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Die Höhe des entstanden Sachschadens wird auf 7500 Euro geschätzt.

