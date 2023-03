Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, 19-Jähriger bei Alleinunfall schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (08.03.2023) gegen 01.40 Uhr ist es auf der Osnabrücker Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 19-Jähirger Mann aus Ibbenbüren fuhr mit seinem VW Golf auf der Osnabrücker Straße in Richtung Ibbenbüren. In Höhe der Hausnummer 245 kam er nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte mehrere Bäume und kollidierte mit der Wand eines Sandsteingebäudes (Osnabrücker Straße 254). Der junge Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 19-Jährige vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hat. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat seinen Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell