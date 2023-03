Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Wettringen, zahlreiche Grableuchten gestohlen

Rheine, Wettringen (ots)

In Rheine und in Wettringen sind von mehreren Friedhöfen zahlreiche Grableuchten gestohlen worden. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen Donnerstag (02.03.23) und Montag (06.03.23). Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist bislang unklar.

In Wettringen war der katholische Friedhof an der Friedhofstraße betroffen. In fünf Fällen stahlen unbekannte Täter die Leuchten von verschiedenen Gräbern. Dies geschah in der Zeit zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr und Freitag (03.03.23), 08.00 Uhr.

In Rheine waren unbekannte Täter auf Friedhöfen in Hauenhorst, Mesum und Eschendorf aktiv. Zwischen Samstag (04.03.23), 15.00 Uhr und Montag, 10.30 Uhr stahlen Diebe von Gräbern auf dem Friedhof in Hauenhorst an der Straße Schippbrock mehrere Lichter. In Mesum an der Neuen Stiege wurde ebenfalls eine Grableuchte entwendet - zwischen Freitag, 13.00 Uhr und Sonntag (05.03.23), 17.00 Uhr. In Eschendorf stahlen Unbekannte mindestens 28 Leuchten von Gräbern auf dem katholischen Friedhof an der Jägerstraße. Dies geschah zwischen Sonntag, 18.00 Uhr und Montag, 11.30 Uhr.

Bei den Grablichtern handelt es sich um Leuchten aus Bronze, Messing oder anderen Metallen. Um die Lichter, deren Wert teils im dreistelligen Eurobereich liegt, vor Diebstahl zu schützen, empfiehlt es sich, diese an einer Steinplatte zu befestigen, die möglichst in den Boden eingelassen ist.

Die Polizei ermittelt zu diesen Diebstählen. Hinweise von Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, nehmen die Wachen in Steinfurt (für Wettringen) unter Telefon 02551/15-4115 und die Wache in Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell