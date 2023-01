Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Kollision mit Pkw - Motorrollerfahrer wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 20.01.2023, ist in Oberlauchringen ein Motorrollerfahrer bei der Kollision mit einem Pkw leicht verletzt worden. Gegen 06:45 Uhr war ein 34 Jahre alter Autofahrer aus der Wutachstraße auf die bevorrechtigte Klettgaustraße eingefahren und dort mit dem herannahenden Motorroller eines 29-jährigen Mannes zusammengestoßen. Dieser stürzte in der Folge auf die Straße und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen kam er in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt gut 2000 Euro, wobei am Roller ein Totalschaden entstanden sein dürfte.

