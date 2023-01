Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Auto brennt

Freiburg (ots)

Ein geparktes Auto hat am Donnerstagmorgen, 19.01.2023, in Jestetten gebrannt. Gegen 10:00 Uhr war Rauch aus dem Motorraum des über 30 Jahre alten Wagens wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt worden, nachdem Löschversuche mit Feuerlöschern keinen Erfolg gebracht hatten. Die Feuerwehr konnte das Feuer im Motorraum bekämpfen, bevor es sich auf den ganzen Pkw ausbreiten konnte. Trotzdem dürfte am dem Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstanden sein. Eine technische Brandursache ist wahrscheinlich.

