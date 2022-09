POL-EN: Schwelm- Fußgängerin beim Rückwärtsfahren angefahren

Schwelm (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Sonntag (04.09), gegen 17:15 Uhr, einen Hund in einem geschlossenen Pkw, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Oelkinghauser Straße parkte. Zu diesem Zeitpunkt herrschte eine Außentemperatur von 26 Grad. Die eingesetzte Streife konnte einen Hund in einer Hundebox im hinteren Bereich sehen. Auf Klopfen und ...

mehr