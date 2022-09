Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- E-Bikes und E-Roller gestohlen

Herdecke (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag in zwei Garagen im Stoffdrucker Weg ein. Aus der Garage eines Reihenhauses entwendeten die Täter zwei Pedelecs der Marke Stevens und Haibike. Auf einem der Fahrräder befand sich ein Kindersitz, welcher ebenfalls von den Tätern mitgenommen wurde. Auch ein paar Häuser weiter wurden die Täter fündig. Auch hier drangen sie in eine Garage eine und entwendeten drei Fahrräder (zwei Pedelecs mit Ladegerät und ein Mountainbike), zwei E-Scooter und ein Tretroller. Es handelt sich um zwei Pedelecs der Marke Stella, das Mountainbike ist von dem Hersteller Minimax. Am Montagnachmittag schlugen die Täter in der Hauptstraße zu. Eine Herdeckerin stellte ihr E-Bike, gegen 14:20 Uhr, vor einer Bäckerei ab. Als sie nach ca. 2 Minuten aus der Bäckerei heraus kam, war ihr Pedelec gestohlen. Es handelt sich hier um ein Damenfahrrad der Marke Kalkhoff in der Farbe bordeaux-rot. In keinem der Diebstähle gibt es Hinweise auf Täter.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell