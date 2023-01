Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Diebstähle und Versuche - gezielt werden Motorsägengeschäfte aufgesucht

Freiburg (ots)

Bis heute Donnerstag, 19.01.2023, sind der Polizei vier Vorfälle in Motorsägengeschäften in der Region bekannt geworden. Zwei Männer sollen diese Unternehmen gezielt aufsuchen, um Diebstähle zu begehen. Die erste Tat wurde am Samstag, 14.01.2023, in Häusern (Landkreis Waldshut) angezeigt. Dort wurde aus einem Geschäft für Forst- und Gartengeräte eine hochpreisige Motorsäge gestohlen. In den Folgetagen wurde ein Diebstahl in Staufen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) und zwei mutmaßliche Diebstahlsversuche aus WT-Gurtweil (Landkreis Waldshut) und Rheinfelden (Landkreis Lörrach) gemeldet. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand handelt es sich um dieselbe Täterschaft. Es sollen ein älterer und ein jüngerer Mann sein, die in einem dunklen BMW-SUV mit französischen Kennzeichen die Tatörtlichkeiten aufsuchten. Die Polizei bittet den betroffenen Handelsbereich um Wachsamkeit und um sofortige Benachrichtigung bei Erscheinen der Tatverdächtigen.

