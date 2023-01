POL-FR: Diebstahl von Holz

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 18.02.2023, gegen 20:30 Uhr, wurde eine Passantin in der Hildastraße, Ecke Friedrichstraße in Waldkirch-Kollnau von einem Minderjährigen angesprochen. Er bat die 70-jährige Frau, kurz mit ihrem Mobiltelefon telefonieren zu dürfen. Diese willigte hilfsbereit ein und überließ dem Jungen das Telefon. Allerdings gab er ihr das Telefon nach dem Gespräch nicht zurück, sondern rannte ...

