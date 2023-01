POL-FR: Denzlingen: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen, 18.01.2023, kam ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall auf der K 6587 bei Rickenbach-Egg ins Krankenhaus. Gegen 08:20 Uhr war eine 28-jährige Autofahrerin auf der winterglatten Straße ins Schleudern geraten. Ihr Auto rutschte in den entgegenkommenden Wagen des 35 Jahre alten Mannes. Dieser verletzte sich an der Hand und wurde vom ...

