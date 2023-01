Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Auto überschlägt sich - Fahrer im Glück

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 18.01.2023, gegen 17:00 Uhr, hat sich ein Auto auf der L 161 bei Hohentengen überschlagen. Der 26-jährige Fahrer hatte Glück im Unglück und überstand den Unfall mit leichten Schürfwunden. Aus Unachtsamkeit dürfte er mit den rechten Rädern in den Grünstreifen geraten sein. Beim Gegenlenken verlor er dann die Kontrolle. Der leicht verletzte Fahrer wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Am Auto entstand Totalaschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg den Pkw.

