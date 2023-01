Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsverletzung in der Kreuzstraße- Radfahrerin verletzt

Freiburg (ots)

Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Mittwoch, 18.01.2023, gegen 07.35 Uhr, die Schillerstraße und übersah beim Abbiegen in die Kreuzstraße eine von links kommende vorfahrtsberechtigte 36-jährige Radfahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 36-jährige Radfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die 36-Jährige trug einen Fahrradhelm. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell