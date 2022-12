LPI-GTH: Durch die Scheibe geworfen

Ilmenau (ots) - Beim Rangieren seines VW kollidierte ein 76-Jähriger mit einem am Straßenrand abgestellten Postfahrzeug. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

