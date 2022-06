Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen in der Weinstraße

Edenkoben (ots)

Am 21. Juni (Dienstag) wurden durch Beamte der Polizei Edenkoben von 16:00 Uhr bis 17:40 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Weinstraße in Edenkoben durchgeführt. Im dortigen Schulbereich gilt Tempo 30. Insgesamt 21 Autofahrer überschritten die erlaubte Geschwindigkeit zum Teil deutlich; der "Spitzenreiter" wurde mit 50 km/h gemessen. Auf den Autofahrer kommt nach Toleranzabzug ein Bußgeld in Höhe von 70 EUR zu. Außerdem wurden durch die Polizisten zu sieben Fahrzeugen Mängelberichte gefertigt. Im Nachgang müssen die Autofahrer hier die Beseitigung der Mängel nachweisen oder alternativ fehlende Unterlagen vorzeigen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell