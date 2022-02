Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: 15.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Mannheim (ots)

Am Samstag, gegen 16:15 Uhr, kollidierte ein 56-jähriger Nissan-Fahrer mit einer 45-jährigen Mercedes-Fahrer, nachdem diese auf der Neckarauer Straße eine Gefahrenbremsung wegen über die Straße rennender Kinder durchführen musste. Die Mercedes-Fahrerin war in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie abbremsen musste. Der hinterherfahrende Nissan-Fahrer erkannte die Gefahrensituation zu spät und fuhr der 45-Jährigen ins Heck. Durch den Zusammenstoß wurde der Nissan so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

