FW-M: Mülltonnen brennen im Unterstand (Hasenbergl)

München (ots)

Mittwoch, 21. Dezember 2022, 18.59 Uhr

Paulckestraße

Mehrere Notrufe meldeten gestern Abend den Brand einer Garage oder eines Carports im Hasenbergl.

Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr wurden an die Einsatzstelle alarmiert. Schnell stellte sich heraus, dass weder eine Garage noch ein Carport oder - wie kurzzeitig vermutet - ein Pkw in einer Tiefgarage brannte, sondern mehrere Mülltonnen in einem Unterstand neben einer Tiefgaragenabfahrt.

Nachdem der Brandherd korrekt lokalisiert war, begannen mehrere Trupps mit den Löscharbeiten. Der Brand war nach etwa 30 Minuten gelöscht und die Einheiten konnten nacheinander wieder abrücken. Zum Ablöschen aller Glutnester öffnete die Feuerwehr die Dachhaut des betroffenen Bereichs.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Das Fachkommissariat der Polizei München hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(saur)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell