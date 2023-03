Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrskontrolle, viele Verstöße festgestellt

Lengerich (ots)

Am Montag (06.03.) haben Polizeibeamte der an der Bahnhofstraße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei der Kontrolle fiel unter anderem ein 38-jähriger Mann aus Lengerich auf, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Die Beamten hatten den Verdacht, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Ein vor Ort durchgeführter Vortest verlief positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ebenso einem 27-jährigen Mann aus Lengerich, der mit einem Renault Twingo unterwegs war und bei dem ebenfalls der Verdacht bestand, das Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu haben. Bei dem Fahrer eines Peugeot nahmen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 35-jährigen Lengericher ergab einen Wert von 1,6 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein wurde sichergestellt. Bei den Kontrollen in der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr haben die Beamten außerdem zahlreiche weitere Verstöße festgestellt. Insgesamt erhielten 12 Fahrer ein Verwarngeld, weil sie während der Fahrt nicht angeschnallt waren. In zwei Fällen waren Kinder im Auto nicht richtig gesichert. Auch hier mussten die Fahrer Verwarngelder zahlen. Drei Fahrer erhielten eine Anzeige, weil die Betriebserlaubnis ihres Fahrzeugs erloschen war. Und zwei Anzeigen schrieben die Beamten, weil die Reifenprofiltiefe an den kontrollierten Fahrzeugen unterschritten war.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin, dass immer wieder an verschiedenen Stellen im Kreis Steinfurt Verkehrskontrollen durchgeführt werden. Deshalb: Halten Sie sich an die Verkehrsregeln und fahren sie umsichtig.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell